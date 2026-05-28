इंटीरियर डिजाइन को बनाना चाहते हैं आकर्षक, इन AI टूल्स की लें मदद

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंटीरियर डिजाइन की दुनिया को बदल रहा है। यह स्पेस प्लानिंग, मूड-बोर्ड बनाने, चीजों को विजुअली दिखाने और क्लाइंट के सुझावों पर काम करने को आसान कर रहा है। आजकल डिजाइनर AI टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मदद से उनके आइडिया जल्दी से हकीकत में बदल जाते हैं और समय भी बचता है। आइये जानते हैं ऐसे टूल, जो लेआउट और फ्लोर-प्लान डिजाइन के साथ-साथ तुरंत विजुअल आइडियाज देने में काम आते हैं।

#1 कुशल लेआउट और फ्लोर-प्लान डिजाइन प्लानर 5D टूल 2D और 3D फ्लोर प्लान बनाने में बहुत बढ़िया है। इसकी AI क्षमताएं फर्नीचर रखने की सबसे अच्छी जगह और कमरों को कैसे सेट किया जाए, इसके भी सुझाव देती हैं। होमस्टाइलर में असली जैसा 3D दृश्य मिलता है। इसमें एक बड़ी लाइब्रेरी है, जिसकी मदद से डिजाइनर अपने आइडिया को फाइनल करने से पहले अलग-अलग स्टाइल आजमा सकते हैं। पेशेवर डिजाइनर्स के लिए फाेयर नियो तेजी से प्लानिंग और प्रेजेंटेशन के लिए तैयार आउटपुट देता है।

#2 तुरंत विजुअल आइडिया देने वाले टूल्स रूमGPT और इंटीरियर AI जैसे टूल्स तुरंत विजुअल आइडिया देने में बहुत आगे हैं। ये मौजूदा कमरों की तस्वीरों को अलग-अलग डिजाइन थीम में बदलकर दिखाते हैं। यह शुरुआती कॉन्सेप्ट्स देखने या क्लाइंट्स को दिखाने के लिए बहुत काम का हो सकता है। आरइमेजिन होम एक कदम और आगे बढ़कर बाहरी हिस्सों और लैंडस्केप को भी दृश्य रूप में बनाने की सुविधा देता है, जिससे घर डिजाइन करना काफी आसान हो जाता है।

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#3 वर्कफ्लो के लिए व्यापक समाधान कुछ नए टूल्स पूरे वर्कफ्लो का समाधान देते हैं। ये एक ही प्लेटफॉर्म पर प्लानिंग, विजुअलाइजेशन और खरीदारी में मदद को एक साथ जोड़ देते हैं। मेल्टफ्लेक्स फ्लोर प्लान, 3D रीडिजाइन और फर्नीचर कैटलॉग इंटीग्रेशन को आसानी से संभालता है, वहीं रेयान शुरुआती लेआउट तैयार करने में उपयोगी है। यह जोन प्लानिंग को अपने आप कर देता है। मैजिकप्लान से डिजाइनर फोन के कैमरे से असली कमरों को स्कैन करके एडिट किए जा सकने वाले फ्लोर प्लान बना सकते हैं।

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