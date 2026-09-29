रोजाना इस्तेमाल के साथ बैटरी की सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है

बार-बार चार्ज करने से हैं परेशान? ऐसे बढ़ाएं फोन की बैटरी लाइफ

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:33 am Sep 29, 202608:33 am

क्या है खबर?

अगर आपके एंड्रॉयड फोन की बैटरी दोपहर तक तेजी से कम हो जाती है, तो कुछ आसान बदलाव इसे लंबे समय तक चलाने में मदद कर सकते हैं। स्क्रीन की ज्यादा रोशनी, बैकग्राउंड में चलते ऐप और गलत चार्जिंग आदतें बैटरी पर असर डालती हैं। इसके अलावा, लगातार 100 प्रतिशत तक चार्ज करना भी लंबे समय में बैटरी की क्षमता घटा सकता है। इसलिए रोजाना इस्तेमाल के साथ बैटरी की सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है।