टिम कुक ने साफ कर दिया है कि वे ऐपल से रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं

टिम कुक ने ऐपल से रिटायरमेंट की अटकलों पर लगाया विराम, जानिए क्या कहा

क्या है खबर?

ऐपल से विदाई लेने की अटकलों पर अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक ने विराम लगा दिया है। काफी समय से उनके रिटायर होने की अफवाहें चल रही थीं। कहा जा रहा था कि कुक लगभग 15 साल तक CEO रहने के बाद पद छोड़ने की योजना बना रहे हैं। अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी रिटायर होने की कोई योजना नहीं है। साथ ही साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने इस बारे में कभी नहीं कहा।