टिम कुक ने आर्टेमिस II टीम को सफल अभियान की बधाई दी है

टिम कुक ने आर्टेमिस II टीम को दी बधाई, आईफोन से ली तस्वीरों को सराहा

क्या है खबर?

ऐपल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक ने आर्टेमिस II के चालक दल को उनके सफल मिशन और पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी के लिए बधाई दी है। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की अद्भुत अंतरिक्ष फोटोग्राफी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने आईफोन फोटोग्राफी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। कुक ने नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्र मिशन के दौरान ली गई पृथ्वी और चंद्रमा की आकर्षक तस्वीरों के लिए आभार व्यक्त किया।