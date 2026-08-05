12 अगस्त को दिखेगा आसमान का दुर्लभ नजारा

12 अगस्त को आसमान में होगा अद्भुत संयोग, एक ही दिन दिखेंगी 3 खगोलीय घटनाएं

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:11 pm Aug 05, 202605:11 pm

क्या है खबर?

खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए अगस्त के यह महीना काफी खास है। 12 अगस्त को आसमान में एक साथ तीन बड़ी खगोलीय घटनाएं देखने को मिलेंगी। अमावस्या, आंशिक सूर्य ग्रहण और पर्सिड उल्कावर्षा का चरम एक ही दिन पड़ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। इस कारण दुनियाभर के खगोल वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और आसमान देखने के शौकीनों की नजर इस खास दिन पर टिकी हुई है।