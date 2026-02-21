पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों की संख्या अधिक होने के कारण उनके टकराव का खतरा रहता है

पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों की टक्कर रोक सकता है यह टूल, शोधकर्ताओं ने किया दावा

क्या है खबर?

मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नया सिस्टम विकसित किया है, जो पृथ्वी की लगातार भीड़-भाड़ वाली कक्षाओं में उपग्रहों को आपस में टकराने से रोकने में मदद कर सकती है। यह टूल उपग्रह के हाई-रिजॉल्यूशन वाली इमेज कैप्चर करता है, जिसमें विभिन्न उपग्रह के आकार और ऊंचाई के कारण टकराव जोखिम का बहुत पहले ही पहचान सकते हैं। कक्षा में पहले से ही 11,800 सक्रिय उपग्रह मौजूद हैं और इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है।