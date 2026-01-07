इस महीने आकाश में देखने को मिलेंगी ये खास खगोलीय घटनाएं

खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए 2026 का पहला महीना काफी खास है। इस महीने कई खूबसूरत और दुर्लभ खगोलीय घटनाएं देखने को मिलेंगी। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार, जनवरी, 2026 में ग्रहों और तारों से जुड़े कुछ शानदार नजारे रात के आसमान में साफ दिखाई देंगे। लंबी सर्द रातों, ठंडे मौसम और साफ आसमान की वजह से यह महीना खगोलीय घटनाओं के लिए काफी सही और यादगार माना जा रहा है।

10 जनवरी 10 जनवरी को जुपिटर रहेगा सबसे चमकीला नासा के मुताबिक 10 जनवरी, 2026 को बृहस्पति अपनी सबसे चमकीली स्थिति में होगा, जिसे अपोजिशन कहा जाता है। इस दिन पृथ्वी, सूर्य और बृहस्पति के बीच सीधी रेखा बनेगी। इसका असर यह होगा कि जुपिटर सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा बड़ा और बेहद चमकदार दिखाई देगा। यह ग्रह पूरी रात पूर्वी आसमान में नजर आएगा और बिना टेलिस्कोप के भी आसानी से आम लोग साफ आंखों से देख सकेंगे।

23 जनवरी 23 जनवरी को दिखेगा शनि और चंद्रमा का संगम जनवरी की एक और खास खगोलीय घटना 23 जनवरी को देखने को मिलेगी। इस दिन शनि और चंद्रमा आसमान में एक-दूसरे के बेहद करीब दिखाई देंगे। इसे शनि-चंद्रमा कंजंक्शन कहा जाता है। शाम के समय पश्चिमी दिशा में देखने पर चंद्रमा के ठीक नीचे शनि नजर आएगा। यह नजारा खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले नए और अनुभवी दोनों ही लोगों के लिए लंबे समय तक काफी आकर्षक, दुर्लभ और यादगार अनुभव साबित हो सकता है।

