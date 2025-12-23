2025 में स्मार्टफोन बाजार में इन चीजों का दिखा ट्रेंड 

साल 2025 में स्मार्टफोन बाजार में कई नए फीचर्स देखने को मिले, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उन बदलावों पर रहा जो सीधे यूजर्स के काम आए। कंपनियों ने दिखावटी फीचर्स से ज्यादा रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने पर फोकस किया है। धीमे रिप्लेसमेंट साइकल और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच, ब्रांड्स ने ऐसे फीचर्स दिए जो इस्तेमाल को आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। इन बदलावों ने यह तय किया कि अब यूजर स्मार्टफोन से क्या उम्मीद करते हैं।

AI AI फीचर्स बने स्मार्टफोन की पहचान 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्मार्टफोन का सबसे बड़ा ट्रेंड बनकर उभरा है। AI की मदद से कॉल ट्रांसलेशन, फोटो एडिटिंग, स्मार्ट सर्च और पर्सनल असिस्टेंस जैसे फीचर्स आम हो गए। लगभग हर नए फोन में किसी न किसी रूप में AI देखने को मिला। इसका मकसद यूजर को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना और रोजमर्रा के काम आसान करना है। अब AI सिर्फ प्रीमियम फोन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम यूजर्स तक भी पहुंचा है।

बैटरी लंबी उम्र और बैटरी पर खास जोर 2025 में फोन ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बने, जिससे लंबी उम्र की उम्मीद बढ़ी। IP69 रेटिंग जैसे फीचर्स अब मिड-रेंज फोन्स में भी दिखने लगे, जिससे पानी और धूल से बेहतर सुरक्षा मिली है। इसके साथ ही, बैटरी कैपेसिटी भी बढ़ी। 5,500mAh से ज्यादा बैटरी वाले फोन आम हो गए, वो भी बिना फोन को भारी बनाए। बेहतर पावर मैनेजमेंट के कारण यूज़र्स को लंबा बैकअप मिलने लगा, जो दिनभर के इस्तेमाल के लिए अहम है।

Advertisement