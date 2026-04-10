ये AI टूल मीटिंग के नोट्स को तुरंत टास्क में देते हैं बदल

आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स मीटिंग के काम को आसान और तेज बना रहे हैं। ये टूल बातचीत को अपने आप लिख लेते हैं और उसे काम में बदल देते हैं। इससे टीम को अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। काम जल्दी और साफ तरीके से पूरा होता है। कंपनियों में इससे काम की गति बढ़ रही है और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी साफ तौर पर समझ में आने लगी है।

#1 टास्केड: नोट्स से सीधे काम तैयार टास्केड एक ऐसा AI टूल है, जो मीटिंग के नोट्स को सीधे काम में बदल देता है। यह टूल कुछ ही समय में नोट्स को साफ-सुथरे टास्क में बदल देता है। इससे टीम के लोगों को पता चलता है कि उन्हें क्या काम करना है और कब तक करना है। इससे प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ता है और काम में किसी तरह की उलझन नहीं रहती है, जिससे काम पूरा करना आसान हो जाता है।

#2 लूम: रिकॉर्डिंग से तैयार होता काम लूम का AI टूल मीटिंग को रिकॉर्ड करता है और उसका अच्छा सारांश बनाता है। यह जूम, गूगल मीट और टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म के साथ काम करता है। यह टूल जरूरी कामों को पहचानकर उन्हें टास्क में बदल देता है। इसके साथ ही यह जानकारी टीम के लोगों तक पहुंचा देता है। इससे मीटिंग के बाद अलग से समझाने की जरूरत नहीं रहती और काम जल्दी शुरू हो जाता है।

Advertisement

#3 ऑटर AI: पूरा काम खुद संभालता है ऑटर AI मीटिंग में खुद नोट्स बनाता है और जरूरी जानकारी को निकालता है। यह टूल बातचीत से कामों की लिस्ट तैयार करता है और अगले कदम भी बताता है। यह CRM सिस्टम से भी जुड़ सकता है, जिससे काम और आसान हो जाता है। इसके AI चैट फीचर से मीटिंग के दौरान ही सवालों के जवाब मिल जाते हैं, जिससे टीम बिना रुके काम को आगे बढ़ा सकती है।

Advertisement

#4 जूम AI: फैसलों को करता है साफ जूम ऐप का AI फीचर मीटिंग के दौरान कही गई बातों को लिखता है और उनका सारांश अच्छे से तैयार करता है। यह पहचान लेता है कि कौन से फैसले लिए गए और कौन से काम जरूरी हैं। फिर इन्हें अलग-अलग हिस्सों में बांटकर आसान लिस्ट बना देता है। इससे टीम के लोगों को बाद में सब कुछ समझने में आसानी होती है और कोई जरूरी बात छूटती नहीं है।