स्मार्ट खेती का दौर: इन AI टूल्स से किसानों को मिल रहा बड़ा फायदा

आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) खेती-किसानी में बड़ा बदलाव ला रहा है। नई तकनीकों की मदद से किसान फसल की सही जानकारी पा रहे हैं और बेहतर फैसले ले पा रहे हैं। इससे पैदावार बढ़ रही है और खर्च कम हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, AI के इस्तेमाल से फसल उत्पादन में 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो रही है और पानी, खाद व दवाइयों का इस्तेमाल भी पहले से कम हो रहा है।

#1 सेरेस AI: फसल पर नजर आसान सेरेस AI जैसे टूल किसानों को फसल की स्थिति समझने में मदद करते हैं। यह हवा से ली गई तस्वीरों और सेंसर के जरिए पौधों की जानकारी देता है। इससे किसान समय रहते सिंचाई और पोषण की कमी को पहचान सकते हैं। यह तकनीक हर पौधे के हिसाब से सलाह देती है, जिससे नुकसान कम होता है। जिन किसानों ने इसका इस्तेमाल किया है, उनकी पैदावार में साफ बढ़ोतरी देखी गई है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है।

#2 UC डेविस और बर्कले प्रोजेक्ट: सटीक अनुमान UC डेविस और बर्कले के प्रोजेक्ट्स AI की मदद से फसल की पैदावार का सही अनुमान लगाने पर काम कर रहे हैं। ये मॉडल अलग-अलग फसलों पर लागू होते हैं और पहले से जानकारी देते हैं। इससे किसान बेहतर योजना बना सकते हैं और सही समय पर जरूरी कदम उठा सकते हैं। इस तकनीक से लागत कम होती है और फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है, जिससे खेती ज्यादा असरदार और फायदेमंद बनती है।

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#3 मल्टीमोडल डाटा को जोड़ने वाले उपकरण फार्मवाइब्स AI और क्रॉपएक्स जैसे टूल्स किसानों को पानी और खाद का सही इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। ये मिट्टी की नमी और हालत पर नजर रखते हैं और सही समय पर सिंचाई की सलाह देते हैं। इससे पानी की बर्बादी कम होती है और फसल को सही पोषण मिलता है। यह तकनीक खेती को ज्यादा स्मार्ट और टिकाऊ बनाती है, जिससे पर्यावरण पर भी कम असर पड़ता है।

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