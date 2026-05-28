ऑनलाइन स्कैम से बचाएंगे व्हाट्सऐप के ये 5 खास फीचर, तुरंत जानिए

आज के समय में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार धोखेबाज बैंक, सरकारी अधिकारी या डिलीवरी एजेंट बनकर लोगों से संपर्क करते हैं और निजी जानकारी मांगते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए व्हाट्सऐप ने यूजर्स की सुरक्षा के लिए कई खास फीचर बताए हैं। कंपनी का कहना है कि इनकी मदद से संदिग्ध गतिविधि को जल्दी पहचानना आसान होगा। इससे लोगों को धोखाधड़ी से बचने में मदद मिल सकती है।

#1 अनजान कॉल को अपने आप करेगा शांत व्हाट्सऐप का एक खास फीचर अनजान नंबर से आने वाली कॉल को अपने आप शांत कर देता है। अगर नंबर संपर्क सूची में सेव नहीं है तो कॉल सीधे बिना आवाज के दिखेगी। इससे बार-बार आने वाली फालतू कॉल और ठगी की कोशिशों से राहत मिल सकती है। जरूरत पड़ने पर यूज़र बाद में कॉल की जानकारी देख सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इससे पहली ही कोशिश में कई धोखाधड़ी रोकी जा सकती है।

#2 संदिग्ध नंबर की देगा ज्यादा जानकारी व्हाट्सऐप चैट और ग्रुप में कुछ जरूरी जानकारी भी दिखाता है। इससे यूजर समझ सकते हैं कि नंबर किस देश का है, अकाउंट नया है या नहीं और कोई साझा ग्रुप है या नहीं। कई बार स्कैमर जल्दबाजी में जवाब देने का दबाव बनाते हैं। ऐसे में ये जानकारी रुककर सोचने का मौका देती है। इससे बैंक या निजी जानकारी साझा करने से पहले फैसला लेना आसान हो सकता है और धोखे का खतरा घटता है।

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#3 स्क्रीन शेयरिंग पर भी मिलेगा अलर्ट अब वीडियो कॉल के दौरान अगर कोई अनजान व्यक्ति स्क्रीन शेयर करने को कहता है, तो व्हाट्सऐप चेतावनी भी दिखाता है। कई धोखेबाज़ इसी तरीके से पासवर्ड, OTP या बैंक से जुड़ी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। कंपनी का कहना है कि नया अलर्ट यूजर को पहले ही सावधान कर देगा। इससे लोग समय रहते रुक सकते हैं। इस तरह स्क्रीन शेयरिंग के दौरान होने वाले धोखे से बचने में मदद मिल सकती है।

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