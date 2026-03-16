जीरो-वेस्ट किचन मैनेजमेंट के लिए ये 5 AI टूल्स हैं बहुत उपयोगी

आज के समय में रसोई में खाने की बर्बादी कम करना एक चुनौती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से यह काम आसान हो गया है। कई डिजिटल टूल ऐसे बनाए गए हैं जो किचन के सामान पर नजर रखते हैं, बचा हुआ खाना इस्तेमाल करने के तरीके बताते हैं और कचरे का विश्लेषण करते हैं। इससे जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने से बचा जा सकता है और खाना खराब होने की समस्या भी काफी हद तक कम हो सकती है।

#1 ऑर्बिस्क: स्मार्ट तरीके से कचरे पर नजर ऑर्बिस्क एक AI टूल है जो किचन के कचरे को पहचानने और मापने में मदद करता है। यह इमेज रिकॉग्निशन तकनीक और स्मार्ट स्केल का इस्तेमाल करता है। जब भी खाना फेंका जाता है, यह उसकी तस्वीर लेकर उसका वजन और प्रकार पहचान लेता है। इसके बाद यह एक डैशबोर्ड में जानकारी दिखाता है और सुझाव देता है कि खाने की मात्रा कैसे सही रखी जाए, ताकि बर्बादी कम हो सके।

#2 लीनपाथ: पूरे कचरे का स्मार्ट प्रबंधन लीनपाथ एक ऐसा AI सिस्टम है जो किचन में बनने वाले कचरे को रिकॉर्ड करता है और उसका विश्लेषण करता है। यह मोबाइल ऐप और AI ट्रैकिंग तकनीक की मदद से बताता है कि कौन सा खाना ज्यादा बन रहा है या खराब हो रहा है। इसके आधार पर यह सुझाव देता है कि भविष्य में खाना कैसे बेहतर तरीके से बनाया जाए। इससे किचन में बर्बादी कम होती है और पैसे की भी बचत होती है।

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#3 हनीड्यू रेसिपी मैनेजर: बची चीजों से नई रेसिपी हनीड्यू रेसिपी मैनेजर एक AI मील प्लानर की तरह काम करता है। यह किचन में रखे सामान को स्कैन करता है और उनकी एक्सपायरी डेट पर नजर रखता है। अगर कोई चीज जल्दी खराब होने वाली हो तो यह उससे बनने वाली रेसिपी सुझाता है। उदाहरण के लिए अगर दूध बचा हो तो यह उससे खीर या दूसरी डिश बनाने का सुझाव दे सकता है। इससे खाना फेंकने की जरूरत काफी कम पड़ती है।

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#4 ओकिन AI: किचन के सामान पर पूरी निगरानी ओकिन AI एक ऐसा टूल है, जो किचन में रखे सामान का पूरा हिसाब रखता है। यह देखता है कि कौन सी चीज कितनी तेजी से इस्तेमाल हो रही है और कौन सी चीज एक्सपायर होने वाली है। इसके आधार पर यह स्टोरेज और इस्तेमाल के सुझाव देता है। यह FIFO यानी पहले आई चीज पहले इस्तेमाल हो के नियम को भी अपनाने में मदद करता है, जिससे खाने के खराब होने की संभावना कम हो जाती है।