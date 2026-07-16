सरकार के ये ऐप बना देंगे रोजमर्रा के काम आसान

सरकार के ये 4 ऐप बना देंगे रोजमर्रा के काम आसान, जानिए इनके फायदे

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:00 am Jul 16, 202608:00 am

क्या है खबर?

डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से अब कई सरकारी सेवाएं मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध हैं। जिन कामों के लिए पहले सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वे कुछ ही मिनटों में पूरे हो जाते हैं। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कई मोबाइल ऐप शुरू किए हैं। इन ऐप की मदद से दस्तावेज संभालने, ऑनलाइन भुगतान करने और कई सरकारी सेवाओं का लाभ लेना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है।