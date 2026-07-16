सरकार के ये 4 ऐप बना देंगे रोजमर्रा के काम आसान, जानिए इनके फायदे
क्या है खबर?
डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से अब कई सरकारी सेवाएं मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध हैं। जिन कामों के लिए पहले सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वे कुछ ही मिनटों में पूरे हो जाते हैं। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कई मोबाइल ऐप शुरू किए हैं। इन ऐप की मदद से दस्तावेज संभालने, ऑनलाइन भुगतान करने और कई सरकारी सेवाओं का लाभ लेना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है।
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डिजिलॉकर में रखें जरूरी दस्तावेज
डिजिलॉकर सरकार का सबसे लोकप्रिय डिजिटल दस्तावेज ऐप है।
इसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और दूसरे जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखे जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें मोबाइल से तुरंत दिखाया जा सकता है।
इससे कागजी दस्तावेज साथ रखने की जरूरत कम हो जाती है और सरकारी या निजी कामों के दौरान जरूरी प्रमाणपत्र आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इससे दस्तावेज खोने या खराब होने की चिंता भी काफी कम रहती है।
#2
भीम ऐप से करें तुरंत भुगतान
भीम ऐप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) पर आधारित सरकारी डिजिटल भुगतान ऐप है।
इसके जरिए मोबाइल नंबर, बैंक खाते या UPI ID की मदद से तुरंत पैसे भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल ऑनलाइन खरीदारी, दुकानों पर भुगतान और दूसरे लेनदेन के लिए किया जाता है।
आसान इंटरफेस की वजह से यह ऐप डिजिटल भुगतान को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाता है। रोजमर्रा के छोटे और बड़े भुगतान भी आसानी से किए जा सकते हैं।
#3
उमंग ऐप में मिलती हैं कई सरकारी सेवाएं
उमंग ऐप एक ही जगह पर कई सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराता है।
इसके जरिए कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन, बिजली-पानी के बिल का भुगतान, स्वास्थ्य सेवाएं और कई सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। अलग-अलग वेबसाइट या ऐप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
एक ही ऐप से कई जरूरी काम पूरे किए जा सकते हैं, जिससे लोगों का समय और मेहनत दोनों बचते हैं। इससे सरकारी सेवाओं तक पहुंच पहले की तुलना में काफी आसान हो गई है।
#4
एमपरिवहन ऐप से रखें वाहन की जानकारी साथ
एमपरिवहन ऐप वाहन चालकों के लिए बेहद उपयोगी है।
इसके जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र की डिजिटल जानकारी मोबाइल पर देखी जा सकती है। जरूरत पड़ने पर इन्हें डिजिटल रूप में दिखाया भी जा सकता है।
इसके अलावा, वाहन से जुड़ी दूसरी जरूरी सेवाएं और जानकारी भी इसी ऐप पर उपलब्ध रहती हैं, जिससे कागजी दस्तावेज साथ रखने की परेशानी काफी कम हो जाती है। यह ऐप यात्रा के दौरान भी काफी मददगार साबित होता है।