अमेरिकी सरकार ने 100 से ज्यादा कंपनियों को एंथ्रोपिक मथोस 5 के इस्तेमाल की दी मंजूरी
क्या है खबर?
अमेरिकी सरकार ने एंथ्रोपिक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल मिथोस को 100 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों और एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। यह डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के उस प्रतिबंध के 2 सप्ताह बाद हुआ है, जिसके कारण कंपनी को अपने शक्तिशाली साइबर-सिक्योरिटी वाले मॉडल मिथोस 5 और फेबल 5 को बाजार से हटाना पड़ा था। इस मॉडल्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए रोक दिया गया था।
अनुमति
किन-किन को मिला एक्सेस?
सेमाफोर और रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन अब एंथ्रोपिक को मिथोस 5 को 100 से ज्यादा खास अमेरिकी सरकारी एजेंसियों और कंपनियों के लिए उपलब्ध कराने की इजाजत दे रहा है। इसमें इन संगठनों के गैर-अमेरिकी कर्मचारियों को भी मॉडल का इस्तेमाल करने की अनुमति शामिल है। इस सूची में गैर-अमेरिकी कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें मूल प्रतिबंध में शामिल किया गया था। उस प्रतिबंध के तहत गैर-अमेरिकियों को इन मॉडल्स का इस्तेमाल करने से रोका गया था।
सुरक्षा इंतजाम
सुरक्षा इंतजामों से संतुष्ट हुई सरकार
सेमाफोर द्वारा देखे गए एक पत्र के अनुसार, वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने एंथ्रोपिक के चीफ कंप्यूट ऑफिसर टॉम ब्राउन को लिखा, "मैंने तय किया है कि कुछ भरोसेमंद पार्टनर्स को क्लाउड मिथोस 5 मॉडल का एक्सेस देने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।" प्रशासन ने इस निर्देश में फेबल 5 के रिलीज होने के बारे में कोई बात नहीं की। यह मिथोस 5 का ही एक वर्जन है और इसमें ज्यादा सुरक्षा उपाय हैं।