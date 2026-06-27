अमेरिकी सरकार ने 100 से ज्यादा कंपनियों को एंथ्रोपिक मथोस 5 के इस्तेमाल की दी मंजूरी

अनुमति

किन-किन को मिला एक्सेस?

सेमाफोर और रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन अब एंथ्रोपिक को मिथोस 5 को 100 से ज्यादा खास अमेरिकी सरकारी एजेंसियों और कंपनियों के लिए उपलब्ध कराने की इजाजत दे रहा है। इसमें इन संगठनों के गैर-अमेरिकी कर्मचारियों को भी मॉडल का इस्तेमाल करने की अनुमति शामिल है। इस सूची में गैर-अमेरिकी कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें मूल प्रतिबंध में शामिल किया गया था। उस प्रतिबंध के तहत गैर-अमेरिकियों को इन मॉडल्स का इस्तेमाल करने से रोका गया था।