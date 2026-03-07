एक्स पर एक विज्ञापन प्रारूप का परीक्षण किया जा रहा है

एक्स पर चल रहा नए विज्ञापन प्रारूप का परीक्षण, स्टारलिंक से हुई शुरुआत

क्या है खबर?

एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एक नए विज्ञापन प्रारूप का परीक्षण कर रहा है, जो कंपनी के उत्पादों से संबंधित पोस्ट के नीचे एक सुझाव दिखाता है। इसकी शुरुआत स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के प्रचार के लिए एक आंतरिक परीक्षण से हुई है। यूरोप में एक यूजर द्वारा देखे गए पहले परीक्षण में एक पोस्ट के नीचे 'स्टारलिंक प्राप्त करें' का सुझाव प्रदर्शित हुआ। लिंक पर क्लिक करने पर यूजर स्टारलिंक की वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं।