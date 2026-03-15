टेस्ला अपने लिए खुद AI चिप निर्माण करेगी

टेस्ला अगले सप्ताह शुरू करेगी टेराफैब प्रोजेक्ट, बड़े स्तर पर होगा AI चिप निर्माण

क्या है खबर?

दिग्गज इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला एक सप्ताह के भीतर एक बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माण प्रोजेक्ट टेराफैब शुरू करने की तैयारी में है। यह प्लांट टेस्ला के वाहनों में उपयोग होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम्स के लिए एडवांस प्रोसेसर का भारी मात्रा में उत्पादन करेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क ने इस विकास की घोषणा करते हुए जोर दिया कि यह कदम AI चिप्स की बढ़ती मांग को पूरा करने की कंपनी की रणनीति का हिस्सा है।