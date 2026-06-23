टेलीग्राम से हटा अस्थायी प्रतिबंध

भारत में टेलीग्राम पर लगा अस्थायी प्रतिबंध हटा, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर लौटा ऐप

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:40 am Jun 23, 202610:40 am

क्या है खबर?

लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर भारत में लगा अस्थायी प्रतिबंध हट गया है। NEET-UG की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 22 जून तक इस प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाई थी। प्रतिबंध हटने के बाद अब टेलीग्राम ऐप ऐपल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर दोबारा डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गया है। कई यूजर्स के लिए मैसेजिंग सेवाएं सामान्य होने लगी हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी मैसेज भेजने में परेशानी हो रही है।