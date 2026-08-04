कुछ देर के लिए ऐप स्टोर से गायब हुआ टेलीग्राम

टेलीग्राम कुछ देर के लिए ऐप स्टोर से हटाया गया, अब फिर हुआ बहाल

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:42 am Aug 04, 202608:42 am

क्या है खबर?

लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ऐपल के ऐप स्टोर से कुछ समय के लिए गायब होने के बाद वापस रिस्टोर हो गया है। कंपनी ने बताया कि ऐप को दोबारा उपलब्ध करा दिया गया है और जल्द ही सभी यूजर्स इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि, टेलीग्राम ने यह नहीं बताया कि ऐप आखिर ऐप स्टोर से क्यों हटाया गया था। फिलहाल यह भी साफ नहीं है कि इसे ऐपल ने हटाया था या कोई तकनीकी या नियमों से जुड़ी वजह थी।