टेलीग्राम ने अस्थायी प्रतिबंध पर जताई आपत्ति

'चोरी के डर से क्या सभी मॉल बंद कर देंगे?' टेलीग्राम ने प्रतिबंध पर उठाए सवाल

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:47 pm Jun 17, 202612:47 pm

क्या है खबर?

टेलीग्राम ने NEET (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले भारत सरकार की ओर से लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध का विरोध किया है। सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम की कुछ सेवाओं पर रोक लगाई है। टेलीग्राम का कहना है कि इस फैसले का असर लाखों ऐसे यूजर्स पर पड़ेगा, जिनका कथित पेपर लीक या परीक्षा से जुड़ी किसी गलत गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है। कंपनी ने इसे सामान्य यूजर्स के लिए अनुचित कदम बताया है।