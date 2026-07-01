टेलीग्राम पर हटे सभी अस्थायी प्रतिबंध

टेलीग्राम पर फिर शुरू हुआ मैसेज एडिट फीचर, हटे सभी अस्थायी प्रतिबंध

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:38 pm Jul 01, 202601:38 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए सभी अस्थायी प्रतिबंध आज से हटा दिए गए हैं। NEET-UG की दोबारा परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सरकार ने टेलीग्राम के कुछ फीचर्स पर अस्थायी रोक लगाई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद अधिकांश प्रतिबंध 23 जून से हटा दिए गए थे, जबकि मैसेज एडिट करने की सुविधा पर लगी रोक 30 जून तक जारी रही। अब यह रोक भी खत्म हो गई है।