टेलीग्राम पर फिर शुरू हुआ मैसेज एडिट फीचर, हटे सभी अस्थायी प्रतिबंध
क्या है खबर?
केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए सभी अस्थायी प्रतिबंध आज से हटा दिए गए हैं। NEET-UG की दोबारा परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सरकार ने टेलीग्राम के कुछ फीचर्स पर अस्थायी रोक लगाई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद अधिकांश प्रतिबंध 23 जून से हटा दिए गए थे, जबकि मैसेज एडिट करने की सुविधा पर लगी रोक 30 जून तक जारी रही। अब यह रोक भी खत्म हो गई है।
वजह
NEET परीक्षा को देखते हुए लिया गया था फैसला
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अनुरोध पर 16 जून से यह रोक लागू की गई थी। पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा परीक्षा कराई जा रही थी, इसलिए परीक्षा से जुड़ी गलत जानकारी और फर्जी सामग्री फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। सरकार का मानना था कि कुछ फीचर्स का गलत इस्तेमाल परीक्षा की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। इसी कारण अस्थायी रूप से कई सुविधाओं पर रोक लगाई गई थी।
फीचर
मैसेज एडिट फीचर पर सबसे लंबे समय तक रही रोक
टेलीग्राम का मैसेज एडिट फीचर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फीचर्स में शामिल है। अधिकारियों को आशंका थी कि पुराने मैसेज में बदलाव कर परीक्षा से जुड़े फर्जी दावे या कथित प्रश्नपत्रों को सही साबित करने की कोशिश की जा सकती है। इसी वजह से इस फीचर को 30 जून तक बंद रखा गया। अब यह सुविधा फिर से शुरू कर दी गई है और सभी यूजर्स पहले की तरह अपने भेजे गए मैसेज एडिट कर सकते हैं।