टेलीग्राम हुआ डाउन

टेलीग्राम हुआ डाउन, यूजर्स नहीं कर पा रहे अकाउंट का इस्तेमाल

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:09 am Sep 08, 202610:09 am

क्या है खबर?

लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम डाउन होने के कारण कई यूजर्स को आज समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, भारत में आज (8 सितंबर) सुबह 08:13 बजे टेलीग्राम को लेकर 784 शिकायतें दर्ज हुईं। इसके अलावा, अमेरिका और सिंगापुर में भी यूजर्स ने सेवा बाधित होने की शिकायत की। सिंगापुर में शिकायतें 4,000 तक पहुंच गईं। हालांकि, अभी टेलीग्राम की ओर से आउटेज की वजह नहीं बताई गई है।