देशभर में 10,000 किलोमीटर का AI नेटवर्क बनाएगी टाटा कम्युनिकेशंस

देशभर में 10,000 किलोमीटर का AI नेटवर्क बनाएगी टाटा कम्युनिकेशंस, 4,350 करोड़ रुपये होंगे खर्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:10 pm Oct 26, 202607:10 pm

क्या है खबर?

टाटा कम्युनिकेशंस देशभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए बेहतर कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार करने पर 4,350 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। इसके तहत करीब 10,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जो डाटा सेंटर और AI केंद्रों को आपस में जोड़ेगा। कंपनी के मुताबिक, इस परियोजना को वित्त वर्ष 2030 से 2036 के बीच 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके लिए पैसा कंपनी अपने कारोबार से होने वाली कमाई से जुटाएगी।