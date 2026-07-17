टाटा की चिप फैक्ट्री में पहले बनेंगी 90nm चिप्स

टाटा की चिप फैक्ट्री में पहले बनेंगी 90nm चिप्स, 28nm का इंतजार अभी बाकी

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:16 pm Jul 17, 202606:16 pm

क्या है खबर?

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में बन रहे अपने सेमीकंडक्टर प्लांट में पहले 90nm तकनीक वाली चिप्स का उत्पादन शुरू कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी पहले 28nm तकनीक से शुरुआत करने की योजना में बदलाव कर रही है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि 28nm तकनीक अब भी उसकी लंबी अवधि की योजना का हिस्सा बनी हुई है और भविष्य में इस पर भी उत्पादन शुरू किया जाएगा।