वोडाफोन-आइडिया और BSNL के बीच नेटवर्क शेयरिंग समझौते पर चल रही बातचीत- रिपोर्ट
क्या है खबर?
वोडाफोन-आइडिया (VI) और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) सभी टेलीकॉम सर्किलों में नेटवर्क शेयरिंग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, दोनों कंपनियों के बीच इंट्रा-सर्कल और इंटर-सर्कल रोमिंग समझौते होने की उम्मीद है, जिससे उनके सब्सक्राइबर अलग-अलग सर्विस एरिया में एक-दूसरे के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह घटनाक्रम VI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अभिजीत किशोर और BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रॉबर्ट रवि के बीच हुई बैठक के बाद हुआ है।
फायदा
दोनों कंपनियों के ग्राहकों को होगा फायदा
CNBC आवाज के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत कंपनियों से टेलीकॉम टावर और ऑप्टिकल फाइबर समेत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने की भी उम्मीद है।
नेटवर्क-शेयरिंग व्यवस्था से VI को BSNL के उन ग्राहकों से अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है, जो उसके नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां उसका नेटवर्क कवरेज सीमित है।
BSNL के लिए यह व्यवस्था VI के नेटवर्क का इस्तेमाल करके ग्रामीण और अन्य इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकती है।
समझौता
इन सर्किल्स में पहले से है समझौता
इन दोनों कंपनियों के बीच दिल्ली और मुंबई में पहले से ही इंट्रा-सर्कल रोमिंग का समझौता है, जिसके तहत BSNL के ग्राहक रेवेन्यू-शेयरिंग के आधार पर VI के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूरसंचार विभाग ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि BSNL और वोडाफोन-आइडिया 4G और 5G सेवाओं समेत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रही हैं।
विभाग के अनुसार, अप्रैल तक BSNL ने VI को लगभग 1,441 टावर लीज पर दिए थे।