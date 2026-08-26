VI और BSNL नेटवर्क शेयरिंग के लिए समझौता करने जा रही हैं

वोडाफोन-आइडिया और BSNL के बीच नेटवर्क शेयरिंग समझौते पर चल रही बातचीत- रिपोर्ट

क्या है खबर?

वोडाफोन-आइडिया (VI) और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) सभी टेलीकॉम सर्किलों में नेटवर्क शेयरिंग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, दोनों कंपनियों के बीच इंट्रा-सर्कल और इंटर-सर्कल रोमिंग समझौते होने की उम्मीद है, जिससे उनके सब्सक्राइबर अलग-अलग सर्विस एरिया में एक-दूसरे के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह घटनाक्रम VI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अभिजीत किशोर और BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रॉबर्ट रवि के बीच हुई बैठक के बाद हुआ है।