ताइवान के अधिकारियों ने एनवीडिया के ऑफिस पर छापेमारी की है

चीन में AI चिप की तस्करी मामले में ताइवान की एनवीडिया के ऑफिस पर छापेमारी

क्या है खबर?

चीन को एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स की तस्करी की जांच के तहत ताइवान के अभियोजकों ने एनवीडिया के एक कर्मचारी को हिरासत में लिया है और कंपनी के ताइपे ऑफिस की तलाशी ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 24 जुलाई को जांचकर्ताओं ने कर्मचारी के घर और काम की जगह पर छापेमारी के बाद हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब ताइवान, एनवीडिया चिप्स वाले हार्डवेयर की चीन में तस्करी की जांच कर रहा है।