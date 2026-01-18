AI निवेश में उछाल से बिजली की मांग और रोजगार में होगी वृद्धि, WEF का खुलासा

WEF में AI, डाटा और मेटावर्स की प्रमुख और कार्यकारी समिति की सदस्य कैथी ली ने विश्व ऊर्जा आयोग (WEF) की वार्षिक बैठक दावोस 2026 से पहले कहा कि इस तीव्र विस्तार से ऊर्जा की मांग पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि वैश्विक बिजली की खपत वर्तमान में लगभग 42 करोड़ मेगावॉट घंटे (MWh) से बढ़कर 2030 तक लगभग 120 करोड़ मेगावॉट घंटे हो जाएगी।

रोजगार

राेजगार में भी होगी वृद्धि

AI से संचालित यह परिवर्तन वैश्विक श्रम बाजारों को नया रूप देने वाला है। WEF के 'भविष्य में रोजगार' सर्वेक्षण के निष्कर्षों का हवाला देते हुए ली ने कहा कि 2025 से 2030 के बीच श्रम बाजार में संरचनात्मक परिवर्तनों से जुड़े रोजगार सृजन और विस्थापन से आज के 22 फीसदी प्रभावित हो सकते है। वर्तमान रोजगार के 14 फीसदी के बराबर यानि लगभग 17 करोड़ सृजित होने की उम्मीद है, जो लगभग 7 करोड़ की शुद्ध वृद्धि होगी।