ISRO के कमर्शियल SAR कॉन्ट्रैक्ट में सुहोरा बनी अकेली दावेदार

अंतिम ग्राहक

अंतिम ग्राहक का नाम अब भी गोपनीय

यह टेंडर केवल IN-SPACe से अधिकृत कंपनियों के लिए खुला था। NSIL ने बताया कि खरीद एक ग्राहक की ओर से की जा रही है, लेकिन उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई। दस्तावेजों के अनुसार, एनोटेशन का कुछ काम बेंगलुरु में ग्राहक के परिसर में होगा। यह साफ़ नहीं है कि वित्तीय प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या कंपनी को आधिकारिक रूप से ठेका दिया गया है। इस संबंध में अंतिम फैसला और औपचारिक घोषणा का अभी इंतजार है।