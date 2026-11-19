टेंपल की डिलीवरी अगले साल होने की उम्मीद है

टेंपल के पहले बैच का स्टॉक हुआ खत्म, अगले साल शुरू होगी डिलीवरी

क्या है खबर?

दीपिंदर गोयल वियरेबल टेंपल का पहला बैच डिवाइस की शिपिंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। अब कंपनी की वेबसाइट पर नए ऑर्डर के बजाय वेटलिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन लिए जा रहे हैं। यह ऐसे समय हो रहा है, जब वियरेबल की मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को मॉनिटर करने की क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। टेंपल 01 के 2027 की शुरुआत तक डिलीवर होने की उम्मीद है। इसकी कीमत 85,000 रुपये रखी गई है।