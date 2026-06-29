व्हाट्सऐप साइबर ठगों का भी बड़ा निशाना बन गया है

व्हाट्सऐप पर ऐसे मैसेज आते ही हो जाएं अलर्ट, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:50 am Jun 29, 202608:50 am

क्या है खबर?

भारत में करोड़ों लोग रोजाना व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं। इसकी लोकप्रियता के कारण यह साइबर ठगों का भी बड़ा निशाना बन गया है। फर्जी नौकरी, लॉटरी, निवेश, बैंक और पहचान बदलकर भेजे जाने वाले मैसेज के जरिए लोगों को ठगने की कोशिश की जाती है। कई बार अनजान लोग भरोसा जीतने के बाद धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे में हर मैसेज पर सोच-समझकर प्रतिक्रिया देना और सतर्क रहना बेहद जरूरी है।