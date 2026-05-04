बढ़ाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर की स्पीड, अपनाएं 5 आसान तरीके

कंप्यूटर इस्तेमाल करते-करते अक्सर धीमे हो जाते हैं, जिससे काम करना मुश्किल लगने लगता है। कुछ आसान उपाय हैं, जिनकी मदद से आप बिना किसी खास जानकारी या महंगे बदलाव के अपने कंप्यूटर को फिर से तेज बना सकते हैं। इन तरीकों से उसे ठीक से चलाया जा सकता है, जिससे वह बेहतर काम करता है। आइये जानते हैं ऐसी बाते, जिनका ध्यान रखकर आप कंप्यूटर को पहले से तेज और बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे।

#1 स्टार्टअप प्रोग्राम मैनेज करें कंप्यूटर को तेज करने का एक आसान तरीका यह है कि आप उन प्रोग्राम्स को मैनेज करें, जो ऑन होते ही शुरू हो जाते हैं। कई ऐप ऐसे होते हैं, जो कंप्यूटर चालू होते ही चलने लगते हैं, जिसकी वजह से शुरू होने में समय लगता है, जो प्रोग्राम्स जरूरी नहीं हैं, उन्हें बंद करके स्टार्ट समय कम कर सकते हैं। विंडोज में आप 'टास्क मैनेजर' और मैक में 'सिस्टम प्रेफरेंसेस' में जाकर इन प्रोग्राम्स को बदल सकते हैं।

#2 सॉफ्टवेयर को नियमित करें अपडेट सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखना कंप्यूटर की अच्छे प्रदर्शन और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर निर्माता अक्सर अपडेट जारी करते हैं, जिनसे खामियां ठीक होती हैं और काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी ऐप्स के अपडेट्स को समय-समय पर देखते रहने से आपका कंप्यूटर अच्छे से काम करता रहता है। इससे न सिर्फ कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है, बल्कि वह किसी भी खतरे से भी बचा रहता है।

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#3 कैश और टेंपरेरी फाइल्स हटाएं समय के साथ कंप्यूटर में कैश और टेंपरेरी फाइल्स जमा होती जाती हैं। ये स्टोरेज घेरती हैं और कंप्यूटर को धीमा कर देती हैं। इन फाइल्स को नियमित रूप से हटाने से आप जगह खाली कर सकते हैं और कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं। ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में इन फाइल्स को आसानी से हटाने के लिए पहले से ही टूल दिए होते हैं, जिससे आपका जरूरी डाटा सुरक्षित रहता है।

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#4 हार्ड ड्राइव स्पेस को बेहतर बनाएं एक अच्छी तरह से मैनेज की गई हार्ड ड्राइव कंप्यूटर की तेज स्पीड के लिए बहुत जरूरी है। हार्ड ड्राइव को 'डीफ्रेगमेंट' करने से डाटा सही तरीके से व्यवस्थित हो जाता है, जिससे सिस्टम उसे जल्दी ढूंढ पाता है। इसके अलावा, बेकार की फाइल्स हटाने या क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करने से भी हार्ड ड्राइव में जगह खाली होती है, जिससे कंप्यूटर का प्रदर्शन और भी बेहतर हो जाता है।