स्पेस-X की नासा के लिए अंतरिक्ष यात्री उड़ानों की संख्या 17 हो गई है

स्पेस-X 3 और अंतरिक्ष यात्री मिशन भेजेगी ISS, नासा ने किया अनुबंध

क्या है खबर?

नासा ने बताया कि उसने स्पेस-X को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) तक 3 और अंतरिक्ष यात्री मिशन भेजने के लिए 94.60 करोड़ डॉलर (करीब 8,900 करोड़ रुपये) का अनुबंध दिया है। इससे स्टेशन तक कंपनी की क्रू वाली उड़ानों का समय 2030 तक बढ़ गया है। इस सौदे के साथ नासा के लिए कंपनी की कुल अंतरिक्ष यात्री उड़ानों की संख्या 17 हो गई है और अनुबंध की कुल कीमत बढ़कर 5.92 अरब डॉलर (करीब 550 अरब रुपये) हो गई।