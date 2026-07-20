स्पेस-X अब 23 जुलाई को लॉन्च करेगी स्टारशिप रॉकेट
क्या है खबर?
स्पेस-X अपने स्टारशिप रॉकेट की अगली परीक्षण उड़ान के लिए 23 जुलाई को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हालांकि, कंपनी के CEO एलन मस्क ने बाद में कहा कि अगला लॉन्च 24 जुलाई को हो सकता है। तारीख को लेकर अभी अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन कंपनी जल्द ही अगली परीक्षण उड़ान पूरी करने की तैयारी में जुटी हुई है, जिसके लिए सभी जरूरी तकनीकी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं।
पिछली उड़ान
पिछली उड़ान आखिरी समय पर रुकी
16 जुलाई को स्टारशिप का 13वां परीक्षण उड़ान भरने वाला था, लेकिन उड़ान से कुछ सेकंड पहले इसे रोक दिया गया।
कंपनी के अनुसार तकनीकी कारणों की वजह से यह फैसला लिया गया। इस घटना के बाद स्पेस-X की बाजार कीमत में करीब 96,000 अरब रुपये की गिरावट दर्ज की गई।
इसके बावजूद कंपनी ने परीक्षण कार्यक्रम को जारी रखते हुए जरूरी तकनीकी सुधार करने का फैसला किया है, ताकि अगली उड़ान बिना किसी तकनीकी रुकावट के पूरी हो सके।
बदलाव
इंजन सिस्टम में किए गए बदलाव
पिछली उड़ान में सामने आई इंजन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए रॉकेट के प्रोपल्शन सिस्टम में बदलाव किए गए हैं।
कंपनी का कहना है कि इन सुधारों के बाद अगला परीक्षण पहले की तुलना में अधिक बेहतर और सुरक्षित रहने की उम्मीद है।
स्टारशिप कार्यक्रम पर अब तक करीब 1,500 अरब रुपये खर्च किए जा चुके हैं और इसका विकास लगातार जारी है, जिसे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सैटेलाइट
20 स्टारलिंक सैटेलाइट भी होंगे साथ
स्टारशिप की अगली परीक्षण उड़ान में 20 स्टारलिंक सैटेलाइट भी ले जाए जाएंगे।
ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में कुछ तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बाद में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर नष्ट हो जाएंगे। स्पेस-X का लक्ष्य इस साल के अंत तक स्टारशिप के जरिए पहली बार कक्षा में स्टारलिंक सैटेलाइट स्थापित करना है।
इसके बाद नियमित व्यावसायिक लॉन्च शुरू करने की योजना है, जिससे कंपनी की अंतरिक्ष सेवाओं का दायरा और अधिक तेजी से बढ़ सकेगा।