स्पेस-X अब 23 जुलाई को लॉन्च करेगी स्टारशिप रॉकेट

16 जुलाई को स्टारशिप का 13वां परीक्षण उड़ान भरने वाला था, लेकिन उड़ान से कुछ सेकंड पहले इसे रोक दिया गया।

कंपनी के अनुसार तकनीकी कारणों की वजह से यह फैसला लिया गया। इस घटना के बाद स्पेस-X की बाजार कीमत में करीब 96,000 अरब रुपये की गिरावट दर्ज की गई।

इसके बावजूद कंपनी ने परीक्षण कार्यक्रम को जारी रखते हुए जरूरी तकनीकी सुधार करने का फैसला किया है, ताकि अगली उड़ान बिना किसी तकनीकी रुकावट के पूरी हो सके।