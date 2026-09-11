इस महीने स्टारशिप की अगली उड़ान

इस महीने स्टारशिप की अगली उड़ान, स्पेस-X पहली बार करेगी ऑर्बिट में भेजने की कोशिश

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:26 pm Sep 11, 202603:26 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X इस महीने अपने स्टारशिप रॉकेट का एक और परीक्षण करने जा रही है। कंपनी की तरफ से अभी लॉन्च तारीख और समय को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस परीक्षण को स्टारशिप के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पहली बार स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए स्टारशिप के नए वर्जन का इस्तेमाल किया जाएगा।