स्पेस-X कल स्टारशिप रॉकेट करेगी लॉन्च

स्पेस-X IPO के बाद कल पहली बार स्टारशिप रॉकेट करेगी लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:21 pm Jul 16, 202606:21 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X शुक्रवार को अपने विशाल स्टारशिप रॉकेट की नई परीक्षण उड़ान करने जा रही है। यह जून में कंपनी के IPO के बाद स्टारशिप की पहली बड़ी टेस्ट फ्लाइट होगी। यह स्टारशिप के वर्जन-3 की दूसरी उड़ान भी है, जिसे कंपनी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस मिशन में अपग्रेड किए गए स्टारलिंक सैटेलाइट भी भेजे जाएंगे, जिन्हें परीक्षण पूरा होने के बाद पृथ्वी के वातावरण में जला दिया जाएगा।