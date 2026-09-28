स्पेस-X आज लॉन्च करेगी स्टारशिप की 14वीं उड़ान

स्पेस-X आज लॉन्च करेगी स्टारशिप की 14वीं उड़ान, कब और कैसे लाइव देखें लॉन्च?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:10 am Sep 28, 202611:10 am

क्या है खबर?

एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X आज (28 सितंबर) पहली बार स्टारशिप रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने की कोशिश करेगी। स्टारशिप अब तक 13 बार उड़ान भर चुका है, लेकिन ये सभी उड़ानें पृथ्वी की कक्षा से नीचे रही हैं। अब रॉकेट की 14वीं उड़ान में इसे कक्षा तक पहुंचाने की कोशिश होगी। इस उड़ान में स्टारशिप कई स्टारलिंक सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में ले जाएगा। मिशन सफल होने पर यह स्पेस-X के लिए बड़ा कदम होगा।