स्पेस-X का स्टारशिप पहली बार ऑर्बिट में पहुंचा है

स्पेस-X के स्टारशिप का मिशन समय से पहले हुआ खत्म, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

स्पेस-X का स्टारशिप रॉकेट सोमवार (28 सितंबर) को पहली बार पृथ्वी की कक्षा (ऑर्बिट) में पहुंचा और नए स्टारलिंक सैटेलाइट्स को तैनात किया। इंजन फेल होने और मिशन को छोटा करने के फैसले के बावजूद अपनी 14वीं परीक्षण उड़ान में इसने कई अहम उपलब्धियां हासिल कीं। बिना क्रू वाले इस मिशन को 10 घंटे तक चलना था, लेकिन एक इंजन के समय से पहले बंद हो जाने के कारण इसे घटाकर 3 घंटे का कर दिया गया।