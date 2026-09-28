स्पेस-X ने ताकतवर स्टारशिप रॉकेट लॉन्च किया है

स्पेस-X के स्टारशिप रॉकेट ने पृथ्वी की कक्षा की तरफ भरी उड़ान

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X ने सोमवार (28 सितंबर) को अपना सबसे ताकतवर स्टारशिप रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। 400 फीट ऊंचे इस रॉकेट ने भारतीय समयानुसार शाम करीब 6:20 बजे कंपनी के टेक्सास लॉन्च साइट से उड़ान भरी। यह स्टारशिप की 14वीं टेस्ट उड़ान है और असली, कमाई करने वाले कार्गो के साथ ऑर्बिट तक पहुंचने की इसकी पहली कोशिश है।इससे पहले 13 उड़ानें पृथ्वी की कक्षा से नीचे रही हैं।