स्पेस-X ने लॉन्च किया स्टारफॉल कैप्सूल, अंतरिक्ष से सामान वापस लाने की होगी टेस्टिंग

मिशन

भविष्य के स्पेस उद्योग के लिए अहम माना जा रहा मिशन

स्टारफॉल को ऐसे उत्पादों और वैज्ञानिक प्रयोगों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए बनाया गया है, जिन्हें माइक्रोग्रैविटी वाले अंतरिक्ष वातावरण में तैयार किया जाता है। इनमें नई दवाएं, उन्नत सामग्री और दूसरी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हो सकती हैं। स्पेस-X का मानना है कि अगर यह मिशन सफल रहता है, तो भविष्य में कम लागत पर बार-बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले कार्गो रिटर्न स्पेसक्राफ्ट का नया दौर शुरू हो सकता है, जिससे अंतरिक्ष आधारित मैनुफैक्चरिंग को गति मिलेगी।