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अगले महीने चांद से टकराएगा स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट का हिस्सा, क्या होगा इसका असर?
चांद से टकराएगा स्पेस-X का फाल्कन 9 रॉकेट

अगले महीने चांद से टकराएगा स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट का हिस्सा, क्या होगा इसका असर?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jul 28, 2026
05:50 pm
क्या है खबर?

अगले महीने अंतरिक्ष में एक बहुत ही बड़ी घटना घटने वाली है। एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X का फाल्कन 9 रॉकेट का एक हिस्सा चांद से टकराने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस टक्कर से चांद की सतह पर नया गड्ढा बनेगा और धूल का बड़ा गुबार उठेगा। यह घटना खगोल वैज्ञानिकों के साथ-साथ अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बेहद खास मानी जा रही है और दुनियाभर के वैज्ञानिक इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं।

टक्कर

कब और कैसे होगी टक्कर?

वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह टक्कर 5 अगस्त को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:05 बजे आइंस्टीन क्रेटर के पास होगी।

यह रॉकेट 2025 में लॉन्च हुए चंद्र मिशन के दौरान भेजा गया था। मिशन पूरा होने के बाद इसमें पर्याप्त ईंधन नहीं बचा, जिससे यह पृथ्वी पर लौट नहीं सका।

बाद में यह चांद के गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आ गया और अब उसकी सतह से तेज रफ्तार में जाकर टकराने वाला है।

असर

टक्कर का क्या होगा असर?

करीब 40 फीट लंबे और 4,000 किलोग्राम वजनी फाल्कन 9 रॉकेट के हिस्से की टक्कर लगभग 8,750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी।

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस टक्कर से चांद की सतह पर 65 से 100 फीट चौड़ा गड्ढा बन सकता है।

टक्कर के बाद चांद की धूल कई किलोमीटर ऊपर तक उड़ सकती है और रॉकेट का यह हिस्सा पूरी तरह टूटकर बिखर जाएगा, जिससे वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल सकती है।

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अन्य

वैज्ञानिकों की रहेगी खास नजर

यह घटना दिन के समय होगी, इसलिए इसे सामान्य आंखों से देख पाना संभव नहीं होगा।

हालांकि, टेलिस्कोप और विशेष कैमरों की मदद से पेशेवर और शौकिया खगोल वैज्ञानिक इस टक्कर से उठने वाली चमक और धूल के गुबार को देखने तथा उसकी तस्वीरें लेने की कोशिश करेंगे।

इस घटना से मिलने वाली जानकारी भविष्य के चंद्र अभियानों, अंतरिक्ष अनुसंधान और नई तकनीकों के विकास में भी उपयोगी साबित हो सकती है।

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