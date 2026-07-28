चांद से टकराएगा स्पेस-X का फाल्कन 9 रॉकेट

अगले महीने चांद से टकराएगा स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट का हिस्सा, क्या होगा इसका असर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:50 pm Jul 28, 202605:50 pm

क्या है खबर?

अगले महीने अंतरिक्ष में एक बहुत ही बड़ी घटना घटने वाली है। एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X का फाल्कन 9 रॉकेट का एक हिस्सा चांद से टकराने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस टक्कर से चांद की सतह पर नया गड्ढा बनेगा और धूल का बड़ा गुबार उठेगा। यह घटना खगोल वैज्ञानिकों के साथ-साथ अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बेहद खास मानी जा रही है और दुनियाभर के वैज्ञानिक इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं।