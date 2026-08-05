चंद्रमा से टकराया स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट का हिस्सा

चंद्रमा से टकराया स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट का हिस्सा, नासा करेगी घटना का अध्ययन

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:42 pm Aug 05, 202602:42 pm

क्या है खबर?

स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा आज (5 अगस्त) चंद्रमा पर आइंस्टीन और बेल क्रेटर के पास टकरा गया है। नासा ने पहले ही स्पष्ट किया था कि इस घटना से पृथ्वी को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अब वैज्ञानिक इस टक्कर से मिले आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, ताकि चंद्रमा के बारे में नई जानकारी हासिल की जा सके और अंतरिक्ष में वस्तुओं की निगरानी से जुड़ी तकनीक को और बेहतर बनाया जा सके।