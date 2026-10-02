क्रू-13 मिशन अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा

स्पेस-X के क्रू-13 मिशन ने बनाया नया रिकॉर्ड, सिर्फ 7 घंटे 55 मिनट में पहुंचा ISS

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:42 am Oct 02, 202611:42 am

क्या है खबर?

स्पेस-X का क्रू-13 मिशन 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पहुंच गया है। चार अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया ड्रैगन अंतरिक्ष यान उड़ान भरने के करीब 7 घंटे 55 मिनट बाद अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ गया। यह किसी अमेरिकी अंतरिक्ष यान के लॉन्च से लेकर अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने का सबसे तेज सफर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड एक कार्गो मिशन के नाम था, जिसने 12 घंटे 33 मिनट में ISS तक पहुंचकर यह रिकॉर्ड बनाया था।