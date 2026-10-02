स्पेस-X के क्रू-13 मिशन ने बनाया नया रिकॉर्ड, सिर्फ 7 घंटे 55 मिनट में पहुंचा ISS
क्या है खबर?
स्पेस-X का क्रू-13 मिशन 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पहुंच गया है। चार अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया ड्रैगन अंतरिक्ष यान उड़ान भरने के करीब 7 घंटे 55 मिनट बाद अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ गया। यह किसी अमेरिकी अंतरिक्ष यान के लॉन्च से लेकर अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने का सबसे तेज सफर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड एक कार्गो मिशन के नाम था, जिसने 12 घंटे 33 मिनट में ISS तक पहुंचकर यह रिकॉर्ड बनाया था।
खासियत
मिशन क्यों रहा खास?
क्रू-13 मिशन सिर्फ तेज पहुंचने की वजह से ही खास नहीं रहा, बल्कि इसमें एक और इतिहास बना।
मिशन की कमांडर जेसिका वॉटकिंस अंतरिक्ष में किसी दल की अगुवाई करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी हैं। इतनी जल्दी ISS पहुंचने की मुख्य वजह लॉन्च के समय स्टेशन और अंतरिक्ष यान की सही स्थिति रही।
हालांकि, यह स्टेशन तक पहुंचने का सबसे तेज सफर नहीं है। रूस का एक सोयुज यान 2020 में केवल 3 घंटे 3 मिनट में पहुंचा था।
मिशन
6 महीने अंतरिक्ष में रहेंगे यात्री
इस मिशन में नासा की जेसिका वॉटकिंस और ल्यूक डेलाने, कनाडा के जोशुआ कुट्रीक और रूस के सर्गेई टेटेरियातनिकोव शामिल हैं।
ये चारों अंतरिक्ष यात्री करीब छह महीने तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेंगे। इस दौरान वे कई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे और स्टेशन के काम में मदद करेंगे।
उनका काम वहां चल रहे शोध और दूसरी गतिविधियों को आगे बढ़ाना होगा। ये चारों अंतरिक्ष यात्री वहां मौजूद क्रू-12 के सदस्यों की जगह लेने पहुंचे हैं।
लॉन्च
लॉन्च में हुई थी 3 हफ्ते की देरी
क्रू-13 की उड़ान में करीब 3 हफ्ते की देरी हुई थी।
ड्रैगन अंतरिक्ष यान के ईंधन सिस्टम में कुछ परेशानी आने के बाद इसे ठीक किया गया। लॉन्च के दिन फ्लोरिडा में बादल भी थे, लेकिन बाद में मौसम साफ होने पर यान को उड़ाया गया।
ISS पहुंचने के बाद चारों अंतरिक्ष यात्री वहां मौजूद दूसरे दल से मिले। क्रू-12 के अंतरिक्ष यात्री अब धरती पर लौटने की तैयारी करेंगे और जल्द मिशन पूरा करेंगे।