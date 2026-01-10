स्पेस-X क्रू-11 समय से पहले ISS से धरती पर लौटेगा, इस दिन होगा अनडॉक 

नासा ने स्पेस-X क्रू-11 मिशन का अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) से समय से पहले अनडॉक (अलग होना) 14 जनवरी को होने की घोषणा की है। यह मिशन इसलिए भी खास है, क्योंकि यह नासा की ओर से ISS से किया जाने वाला पहला चिकित्सा आपातकालीन निकासी अभियान है। पहली बार 4 अंतरिक्ष यात्री चिकित्सा समस्या के कारण स्टेशन से समय से पहले रवाना होंगे। परिक्रमा कर रही इस प्रयोगशाला के 25 वर्षों के इतिहास में यह पहली आपातकालीन वापसी है।

योजना धरती पर कब उतरेगा मिशन? अंतरिक्ष एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ISS पर सवार एक चालक दल के सदस्य की गंभीर चिकित्सा स्थिति के कारण नासा को अंतरिक्ष यात्री और 3 अन्य साथियों को योजना से कई महीने पहले पृथ्वी पर वापस लाना पड़ रहा है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्पेस-X क्रू-11 मिशन को ISS से 14 जनवरी को अलग किया जाए।" भारतीय समायानुसार, यह अनडाॅकिंग 15 जनवरी सुबह 3:30 बजे होगी।

लैडिंग कब होगी मिशन की लैंडिंग? नासा के अंतरिक्ष यात्री जेना कार्डमैन और माइक फिंके, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन की किमिया युई और रोस्कोस्मोस के ओलेग प्लाटोनोव 15 जनवरी को भारतीय समयानुसार दाेपहर 1:40 बजे कैलिफोर्निया के तट पर उतरेंगे। स्पेस-X ड्रैगन का अलग होना अंतरिक्ष यान की तैयारी, बचाव दल की तैयारी, मौसम, समुद्री स्थिति और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। नासा और स्पेस-X क्रू-11 अंतरिक्ष यान के अलग होने के समय के करीब एक विशिष्ट लैंडिंग समय और स्थान का चयन करेंगे।

