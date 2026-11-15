स्पेस-X ने पहली बार अंतरिक्ष यान को 'कैच' किया है

स्पेस-X ने पहली बार अंतरिक्ष यान को 'कैच' किया, किफायती अंतरिक्ष यात्रा में बड़ी कामयाबी

क्या है खबर?

एलन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस-X ने शनिवार को पहली बार एक अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक वापस पकड़ (कैच) लिया। यह एक ऐसी तकनीकी उपलब्धि है, जो पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले रॉकेट्स की व्यावहारिकता को साबित करती है और किफायती अंतरिक्ष यात्रा को हकीकत के एक कदम और करीब ले आती है। यह सफलता अंतरिक्ष उद्योग के उस दशकों पुराने प्रयास में एक अहम पड़ाव है, जिसका लक्ष्य रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम विकसित करना है।