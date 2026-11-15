स्पेस-X ने पहली बार अंतरिक्ष यान को 'कैच' किया, किफायती अंतरिक्ष यात्रा में बड़ी कामयाबी

स्पेस-X ने पहली बार अंतरिक्ष यान को 'कैच' किया, किफायती अंतरिक्ष यात्रा में बड़ी कामयाबी
क्या है खबर?
एलन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस-X ने शनिवार को पहली बार एक अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक वापस पकड़ (कैच) लिया। यह एक ऐसी तकनीकी उपलब्धि है, जो पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले रॉकेट्स की व्यावहारिकता को साबित करती है और किफायती अंतरिक्ष यात्रा को हकीकत के एक कदम और करीब ले आती है। यह सफलता अंतरिक्ष उद्योग के उस दशकों पुराने प्रयास में एक अहम पड़ाव है, जिसका लक्ष्य रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम विकसित करना है।
लक्ष्य
26 उपग्रह किए तैनात
यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम की 15वीं परीक्षण उड़ान थी। स्टारशिप ने अपनी 22 घंटे की यात्रा के दौरान पृथ्वी के 14 चक्कर लगाए और स्टारलिंक के 26 उपग्रह तैनात किए।
पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते समय अत्यधिक गर्मी झेलने के बाद स्टारशिप बादलों भरे आसमान से बाहर निकला।
फिर धीरे-धीरे स्टारबेस के ऊपर, नीचे आया और लॉन्च पैड 2 के ऊपर मौजूद यांत्रिक 'चॉपस्टिक आर्म्स' के बीच आसानी से फिट हो गया।
ट्विटर पोस्ट
ऐसे वापस आया स्टारशिप
Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! pic.twitter.com/YJzmGUZb2B— SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026
रोमांच
स्टारशिप को वापस आता देख झूमे लोग
जैसे ही अंतरिक्ष यान वापस आता नजर आया तो स्टारबेस के पास मैक्सिको की खाड़ी के तट पर मौजूद भीड़ खुशी से झूम उठी। इस रोमांचक लैंडिंग के दौरान 'बेबी कम बैक' गाना बज रहा था।
प्रवक्ता डैन ह्यूओट ने कहा, "यह अंतरिक्ष उड़ान का सबसे बड़ा लक्ष्य था- आग के बीच से गुजरते हुए, हवा में ही स्टील के ढांचे की मदद से उसे पकड़ लेना। हमने स्टारशिप को पकड़ लिया है और अब सब कुछ बदल जाएगा।"
संदेश
मस्क ने टीम को दी बधाई
मस्क ने स्पेस-X टीम को बधाई दी और 'चॉपस्टिक आर्म्स' के बीच लटके हुए अंतरिक्ष यान के वीडियो पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि यह यान "बहुत शानदार लग रहा है!"
सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एयरोस्पेस विशेषज्ञ क्लेटन स्वोप ने इस मिशन को "एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि" बताया।
उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल होने वाले अंतरिक्ष यान (रीयूजेबल स्पेसशिप) के रूप में स्टारशिप का विचार काम कर सकता है।
योजना
सावधानी से तय किया वापसी का रास्ता
अब तक स्पेस-X ने वापस लौट रहे बूस्टर रॉकेट्स को 3 बार पकड़ा था। हालांकि, स्टारशिप को पकड़ना बेहद जटिल था क्योंकि यह स्पेसशिप बूस्टर की तुलना में कहीं अधिक ऊंचाई से और बहुत ज्यादा तेज गति से नीचे आ रहा था।
कंपनी के वरिष्ठ इंजीनियर लार्स ब्लैकमोर ने बताया कि महाद्वीप के ऊपर से गुजरते समय स्टारशिप के वापसी के रास्ते को बहुत सावधानी से तय किया गया था, ताकि यह घनी आबादी वाले इलाकों से दूर रहे।