स्पेस-X ने फिर रोका मंगल मिशन, जानिए क्या है इसकी वजह
क्या है खबर?
एलन मस्क की एयरोस्पेस कंपनी स्पेस-X ने अपने मानवरहित मंगल मिशन को फिलहाल रोक दिया है, जिसे 2026 के अंत में लॉन्च किया जाना था। इसके बजाय कंपनी अब नासा के चंद्र मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसका लक्ष्य मार्च, 2027 तक स्टारशिप को चंद्रमा पर उतारना है। यह मंगल ग्रह पर कंपनी के पिछले फोकस से एक महत्वपूर्ण बदलाव है और साथ ही दर्शाता है कि मस्क की प्राथमिकताएं और दबाव कितनी तेजी से बदल रही हैं।
बदलाव
कंपनी कई बार बदल चुकी है योजना
एलन मस्क और स्पेस-X ने मंगल ग्रह पर जाने की अपनी योजना में कई बार बदलाव किए हैं। बार-बार इसे आगे बढ़ाया है। नवीनतम योजना के तहत 2026 के अंत तक 5 स्टारशिप भेजने की बात थी, लेकिन मस्क ने इसे ध्यान भटकाने वाला बताया और कहा कि इसके सफल होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि स्टारशिप अभी तैयार नहीं है। चंद्रमा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना नासा के प्रति स्पेस-X की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
भागीदारी
चंद्र मिशन में क्या होगी भागीदारी?
नासा ने कुछ साल पहले स्पेस-X को अपने विशाल स्टारशिप यान पर आधारित चंद्र लैंडर विकसित करने का काम सौंपा था। समझौते के तहत स्टारशिप के एक वर्जन को चंद्र कक्षा में नासा के अंतरिक्ष यान से मिलना है, अंतरिक्ष यात्रियों को लेना है और उन्हें एजेंसी के आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा की सतह पर उतारना है। अपोलो युग के बाद पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर वापस लाना आर्टेमिस का एक प्रमुख लक्ष्य है।