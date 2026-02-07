स्पेस-X ने फिर रोका मंगल मिशन, जानिए क्या है इसकी वजह

स्पेस-X ने चंद्र मिशन पर ध्यान देने के लिए मंगल मिशन रोक दिया है

क्या है खबर?

एलन मस्क की एयरोस्पेस कंपनी स्पेस-X ने अपने मानवरहित मंगल मिशन को फिलहाल रोक दिया है, जिसे 2026 के अंत में लॉन्च किया जाना था। इसके बजाय कंपनी अब नासा के चंद्र मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसका लक्ष्य मार्च, 2027 तक स्टारशिप को चंद्रमा पर उतारना है। यह मंगल ग्रह पर कंपनी के पिछले फोकस से एक महत्वपूर्ण बदलाव है और साथ ही दर्शाता है कि मस्क की प्राथमिकताएं और दबाव कितनी तेजी से बदल रही हैं।