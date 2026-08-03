अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ रहा है मलबा

धरती पर गिर रहा अंतरिक्ष का मलबा, क्यों बढ़ रही विशेषज्ञों की चिंता?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:12 pm Aug 03, 202605:12 pm

क्या है खबर?

अंतरिक्ष में मलबे की मात्रा काफी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया के कई देश अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए तेजी से रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इसका असर अब धरती पर भी दिखाई देने लगा है। लगभग एक मीट्रिक टन अंतरिक्ष मलबा हर सप्ताह पृथ्वी के वातावरण में वापस लौट रहा है। हालांकि, इसका अधिकांश हिस्सा वातावरण में ही जलकर नष्ट हो जाता है।