AI को सार्वजनिक सेवा बनाएगा दक्षिण कोरिया

AI को सार्वजनिक सेवा बनाएगा दक्षिण कोरिया, हर नागरिक को मिलेगा मुफ्त एक्सेस

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:09 pm Sep 08, 202602:09 pm

क्या है खबर?

दक्षिण कोरिया अपने 5.2 करोड़ नागरिकों को मुफ्त और अनलिमिटेड जनरेटिव AI उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। सरकार की योजना इसे लोगों के लिए एक सार्वजनिक सेवा की तरह इस्तेमाल करने की है। इसका बीटा वर्जन सितंबर में शुरू होगा और दिसंबर तक पूरे देश में इसे शुरू करने की उम्मीद है। इस पहल के तहत लोगों को रोजमर्रा के कामों में AI की मदद मिल सकेगी, जिससे तकनीक तक पहुंच आसान होगी।