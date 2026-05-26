इबोला संकट से उबरने में भारत दे सकता है अहम योगदान, WHO की पूर्व वैज्ञानिक का बयान

ICMR एंटीबॉडी के विकास में ला सकता है तेजी

स्वामीनाथन ने यह भी बताया कि भारत के पास डायग्नोस्टिक्स और वैक्सीन बनाने का अच्छा अनुभव है। उनके अनुसार, ICMR के जरिए भारत मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के तेजी से विकास में अपना योगदान दे सकता है।

कांगो में बंडिबुग्यो प्रकोप के कारण अब तक 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। भविष्य के प्रकोपों से निपटने के लिए mRNA तकनीक जैसे प्लेटफॉर्म बेहद अहम होते जा रहे हैं।

ऐसे में, भारत की कोविड-19 वैक्सीन की सफलता यह दिखाती है कि जरूरत पड़ने पर वह कितनी तेजी से समाधान विकसित कर सकता है।