स्नैपचैट का बड़ा फैसला, 13-15 साल के किशोर अब नहीं कर सकेंगे पब्लिक वीडियो पोस्ट
क्या है खबर?
स्नैपचैट ने अपने कम उम्र के यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया बदलाव किया है। कंपनी ने घोषणा की है कि अब 13-15 साल की उम्र के किशोर स्पॉटलाइट के सार्वजनिक वर्जन पर वीडियो पोस्ट नहीं कर सकेंगे। स्पॉटलाइट स्नैपचैट का शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, जहां साझा किए गए वीडियो ऐप के सभी यूजर्स देख सकते हैं। यह कदम युवाओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।
कंटेंट
अब सिर्फ दोस्तों को दिखेगा कंटेंट
नए नियम के तहत छोटे किशोरों के लिए एक अलग प्रोफाइल फीचर तैयार किया जा रहा है। इस फीचर में बनाए गए वीडियो और पोस्ट केवल उनके कॉमन दोस्तों को दिखाई देंगे। इसके अलावा, प्रोफाइल स्टोरी भी केवल सीमित लोगों तक रहेगी और अजनबी यूज़र्स उसे नहीं देख सकेंगे। कंपनी का मानना है कि इससे कम उम्र के यूज़र्स बिना किसी दबाव के अपनी रचनात्मकता और विचार साझा कर सकेंगे तथा उन्हें अधिक सुरक्षित माहौल मिलेगा।
प्रयास
सोशल प्रेशर कम करने की भी कोशिश
स्नैपचैट का कहना है कि नया सिस्टम केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि सोशल दबाव कम करने के लिए भी बनाया गया है। इस फीचर में कुछ ऐसे मेट्रिक्स हटा दिए जाएंगे जो लोकप्रियता की तुलना को बढ़ावा देते हैं। कंपनी का मानना है कि इससे युवा किशोर लाइक और दूसरे आंकड़ों की चिंता किए बिना कंटेंट बना सकेंगे। इससे उनकी ऑनलाइन गतिविधियां अधिक सहज और सकारात्मक बन सकती हैं तथा मानसिक दबाव भी कम होगा।
जांच
सुरक्षा को लेकर बढ़ रही है जांच
हाल के वर्षों में सोशल मीडिया कंपनियां बच्चों और किशोरों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवालों का सामना कर रही हैं। स्नैपचैट भी इस मामले में जांच और कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसी वजह से कंपनी ने अभिभावक नियंत्रण फीचर्स को बेहतर बनाया है और अजनबी लोगों के लिए किशोरों से संपर्क करना पहले से अधिक कठिन कर दिया है। कंपनी का कहना है कि वह आगे भी सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े नए कदम उठाती रहेगी।