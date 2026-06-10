स्नैपचैट ने छोटे किशोरों के लिए बदले नियम

स्नैपचैट का बड़ा फैसला, 13-15 साल के किशोर अब नहीं कर सकेंगे पब्लिक वीडियो पोस्ट

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:31 pm Jun 10, 202606:31 pm

क्या है खबर?

स्नैपचैट ने अपने कम उम्र के यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया बदलाव किया है। कंपनी ने घोषणा की है कि अब 13-15 साल की उम्र के किशोर स्पॉटलाइट के सार्वजनिक वर्जन पर वीडियो पोस्ट नहीं कर सकेंगे। स्पॉटलाइट स्नैपचैट का शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, जहां साझा किए गए वीडियो ऐप के सभी यूजर्स देख सकते हैं। यह कदम युवाओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।