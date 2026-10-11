अमेरिका ने एनवीडिया चिप्स पर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं

SMC के ठेकेदार ने चीन को एनवीडिया चिप्स का गैर-कानूनी निर्यात की बात कबूली

क्या है खबर?

सुपर माइक्रो कंप्यूटर (SMC) से जुड़े ठेकेदार ने कंप्यूटर सर्वर के जरिए चीन को एडवांस्ड एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स गैर-कानूनी रूप से निर्यात करने का जुर्म कबूल कर लिया है। यह कबूलनामा मैनहट्टन की अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दर्ज किया गया। इस कथित स्कीम की शुरुआत 2024 के आस-पास हुई थी। इसमें चीन में मौजूद असली खरीदारों की पहचान छिपाने के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया की एक कंपनी का इस्तेमाल एक जरिया (पास-थ्रू एंटिटी) के तौर पर किया गया था।