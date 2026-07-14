स्मार्टफोन शिपमेंट में 11 प्रतिशत गिरावट

स्मार्टफोन शिपमेंट में 11 प्रतिशत गिरावट, क्यों कमजोर पड़ रही बाजार की मांग?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:15 pm Jul 14, 202601:15 pm

क्या है खबर?

दुनियाभर के स्मार्टफोन बाजार में इस साल दूसरी तिमाही के दौरान बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। काउंटरपॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की दूसरी तिमाही में वैश्विक स्मार्टफोन शिपमेंट सालाना आधार पर 11 प्रतिशत घट गया। यह 2013 के बाद सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। हालांकि, इस बीच सैमसंग ने 24 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ फिर से दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी का स्थान हासिल कर लिया है।